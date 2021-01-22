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Кризис на Украине

Первый президент Украины заявил, что хотел бы посетить Крым

Леонид Кравчук добавил, что его поездка вряд ли "могла бы быть позитивно оценена" российской стороной

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что хотел бы посетить Крым.

"Вы знаете, я бы хотел, - сказал Кравчук в интервью крымскому телеканалу "Крым 24" в ответ на вопрос, хотел бы он лично приехать в Крым. - Но я сейчас езжу очень мало далеко. С учетом ситуации, которая сейчас в Крыму, я не думаю, что эта поездка моя принесет мне большое удовлетворение. И я не думаю, что эта поездка могла бы быть позитивно оценена и российской стороной".

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеКрымСевастопольКравчук, Леонид Макарович
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