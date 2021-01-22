{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санкции против России из-за инцидента с Навальным
Обновлено 

Главы МИД ЕС обсудят 25 января возможные санкции против России в связи с делом Навального

Заседание Совета ЕС по иностранным делам пройдет 25 января

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Главы МИД Евросоюза обсудят на плановом заседании Совета ЕС 25 января целесообразность введения новых санкций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано.

"Заседание Совета ЕС по иностранным делам пройдет 25 января, главы МИД будут обсуждать на нем данную тему наряду с другими вопросами. После этого у нас будет больше понимания, хотим ли мы двигаться в направлении санкций или предпринять другие действия", - сказал он.

Теги
РоссияСанкции против России из-за инцидента с Навальным
NBC: нацгвардейцев после возмущения вернули на постой в Капитолий, переселив из гаража
Их специально призвали в Вашингтон для охраны здания Конгресса и обеспечения безопасности на церемонии вступления в должность нового президента США
Читать полностью