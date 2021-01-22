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В ФРГ заявили, что приняли к сведению призыв ЕП по "Северному потоку - 2"

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что не одобряет экстерриториальные санкции в отношении газопровода

БЕРЛИН, 22 января. /ТАСС/. Германия принимает к сведению резолюцию Европарламента (ЕП) по Алексею Навальному и газопроводу "Северный поток - 2", добавить к последним заявлениям канцлера ФРГ Ангелы Меркель по данному поводу нечего. Об этом сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер вчера говорила на эту тему, добавить к этому нечего, - сказал он. - Решение Европарламента мы приняли к сведению".

Меркель накануне заявила, что не одобряет экстерриториальные санкции в отношении "Северного потока - 2".

Депутаты ЕП приняли в четверг на сессии в Брюсселе резолюцию по ситуации с Навальным, в которой потребовали его освобождения, блокирования "Северного потока - 2", ужесточения санкций в отношении России в целом, а также российских "пропагандистов", олигархов и членов их семей и "всех лиц и организаций, причастных к аресту Навального".

Резолюции Европарламента не являются выражением официальной позиции сообщества и носят лишь рекомендательный характер даже для исполнительных структур самого Евросоюза.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияРоссия
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