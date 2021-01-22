В НАТО поддержали стремление России и США продлить действие ДСНВ

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Все страны - члены НАТО поддерживают стремление России и США продлить действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, также известен как СНВ-3). Это должно стать началом укрепления системы контроля над вооружениями, расширения его действия на новые виды вооружений и подключения к нему Китая, заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы не должны оказаться в ситуации, в которой бы не было соглашения, ограничивающего количество ядерных боеголовок. Поэтому продление ДСНВ очень важно, поскольку, если договор не будет продлен, он прекратит свое действие в феврале", - сказал Столтенберг.

"Все страны - члены НАТО поддерживают продление ДСНВ, поскольку он имеет огромное значение для всех нас. НАТО на протяжении десятилетий поддерживала контроль над вооружениями, мы не должны допустить распада ДСНВ. Однако его продление - это не конец, это только начало процесса активизации международных усилий по контролю над вооружениями, который должен покрывать больше систем вооружений и включать новые страны-члены, в частности Китай", - заявил генсек.

"Я призываю Россию позитивно ответить на предложение новой администрации США о продлении договора. Это двустороннее соглашение между Россией и США, и Соединенные Штаты проводили активные консультации со странами НАТО по продлению этого договора, и я рассчитываю, что они продолжат консультации с союзниками по контролю над вооружениями", - подчеркнул он.

Столтенберг также отметил высокую важность процесса верификации соблюдения этого договора, отметив, что этот вопрос станет одним из ключевых элементов обсуждения дальнейшего развития системы контроля над ядерными вооружениями.

Россия поддерживает

Ранее в пятницу председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил ТАСС, что Россия приветствует и выступает за продление ДСНВ, если это не будет сопровождаться дополнительными неприемлемыми для РФ условиями. "Если готовность США продлить договор не будет сопровождаться какими-то отягощениями, дополнительными условиями, неприемлемыми для России, то мы только за. Напомню, что именно Россия в прошлых переговорах инициировала сохранение СНВ-3, когда США в лице прежнего руководства выражали противоположное намерение", - пояснил Бондарев.

Он подчеркнул, что именно президент России Владимир Путин предлагал пролонгировать договор на год (тогда речь не шла о более длительных сроках пролонгации), а после подготовить более актуальную редакцию, так как со времени его заключения многое в мире изменилось.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что власти США выступают за продление ДСНВ на максимально возможный срок на пять лет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Россия приветствует политическую волю США в вопросе продления договора, но итог зависит от деталей этого предложения, которое еще предстоит изучить.