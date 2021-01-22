Военные сбили беспилотник, влетевший в воздушное пространство Израиля из Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 января. /ТАСС/. Израильские военные сбили в пятницу беспилотный летательный аппарат (БПЛА), залетевший в воздушное пространство еврейского государства из Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад военные Армии обороны Израиля сбили беспилотный летательный аппарат, который влетел в воздушное пространство Израиля из Ливана. Армия обороны Израиля отслеживала беспилотник на протяжении всего инцидента", - говорится в сообщении.

Военные добавили, что "продолжат действовать, чтобы предотвратить любые попытки нарушить суверенитет Израиля".

В предыдущий раз армия еврейского государства сообщала о перехвате влетевшего из Ливана в израильское воздушное пространство БПЛА 10 ноября 2020 года.