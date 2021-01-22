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В США заявили о готовности работать с Европой по различным вопросам

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан также сообщил о стремлении новой американской администрации "укреплять трансатлантический альянс"

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел в четверг несколько телефонных разговоров с официальными лицами Франции, Германии, Великобритании и Японии. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на заявление Совета национальной безопасности при Белом доме, распространенное по итогам состоявшихся бесед.

По данным агентства, Салливан обсудил с коллегами вопросы, связанные с Китаем, Ираном, Россией и КНДР. В ходе бесед он подчеркивал стремление новой администрации США "укреплять трансатлантический альянс" и готовность работать с европейскими союзниками по различным вопросам, в том числе тем, которые касаются КНР, Ирана и РФ.

Как отмечает Reuters, Салливан также заявил о намерении США работать с Японией над решением различных задач, включая связанные с пандемией, КНР и КНДР.

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ЯпонияСШАИранКНДРГерманияВеликобританияРоссияКитайФранцияБайден, Джозеф (Джо)
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