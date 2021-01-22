Источник: ни одна страна ЕС пока не предложила новые санкции из-за ареста Навального

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Ни одна страна - член Евросоюза пока не предложила ввести новые санкции в отношении России из-за ареста Алексея Навального. Об этом сообщил в пятницу журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС в преддверии заседания глав МИД стран сообщества 25 января.

"На данный момент от стран-членов нет предложений о новых санкциях", - сказал он.

По его словам, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель намерен в понедельник обсудить с министрами иностранных дел развитие ситуации с Навальным. "Цель - подвести итоги. Боррель попытается побеседовать со всеми, чтобы найти общий подход к тому, как мы оцениваем ситуацию и как нам нужно действовать", - отметил он.

При этом источник подчеркнул, что вполне возможно, что будет поднят вопрос о дополнительных санкциях. "Будем обсуждать в понедельник. Но на данный момент никаких конкретных предложений о санкциях на столе нет", - сказал он.

Арест Навального вряд ли может повлиять на предстоящий визит главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Россию, сообщил высокопоставленный представитель ЕС. "Я не думаю, что ситуация с Навальным повлияет на визит. Как сказал Жозеп Боррель, отношения с Россией намного шире", - сказал он.

Ситуация вокруг Навального

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что комментарии западных политиков по поводу возвращения Навального на родину призваны "отвлечь внимание от глубокого кризиса", в котором оказались их страны. Он отметил, что комментарии со стороны Запада "идут под копирку".

Навальный, объявленный ранее в розыск за нарушение условий наказания по делу "Ив Роше", был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел рейсом компании "Победа" из Берлина.

Во ФСИН подчеркнули, что в течение 2020 года Навальный был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию два раза в месяц в определенные дни. Дважды нарушения фиксировались в январе 2020 года, по одному разу - в феврале, марте, июле и августе. Последняя явка на регистрацию состоялась 3 августа. При этом его неоднократно предупреждали, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы.