В Белоруссии задержали одного из лидеров оппозиции Максима Винярского

"Активист кампании "Европейская Беларусь" Максим Винярский задержан в рамках уголовного дела", - сообщает в пятницу незарегистрированный правозащитный центр "Весна". Пока неизвестно, по какой статье возбуждено уголовное дело, отмечается в сообщении.

Винярский занимается оппозиционной деятельностью с 1999 года. За это время он принял участие во многих акциях протеста, десятки раз подвергался административным арестам. Гражданская кампания "Европейская Беларусь" была создана в 2008 году по инициативе лидеров оппозиции Андрея Санникова, Михаила Маринича, Миколая Статкевича, Виктора Ивашкевича. В 2010 году Санников участвовал в президентских выборах в Белоруссии в качестве кандидата.