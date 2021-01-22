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Кризис в Белоруссии

В Белоруссии задержали одного из лидеров оппозиции Максима Винярского

Пока неизвестно, по какой статье возбуждено уголовное дело

МИНСК, 22 января. /ТАСС/. Белорусские правозащитники сообщили о задержании активиста гражданской кампании "Европейская Беларусь" Максима Винярского.

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"Активист кампании "Европейская Беларусь" Максим Винярский задержан в рамках уголовного дела", - сообщает в пятницу незарегистрированный правозащитный центр "Весна". Пока неизвестно, по какой статье возбуждено уголовное дело, отмечается в сообщении.

Винярский занимается оппозиционной деятельностью с 1999 года. За это время он принял участие во многих акциях протеста, десятки раз подвергался административным арестам. Гражданская кампания "Европейская Беларусь" была создана в 2008 году по инициативе лидеров оппозиции Андрея Санникова, Михаила Маринича, Миколая Статкевича, Виктора Ивашкевича. В 2010 году Санников участвовал в президентских выборах в Белоруссии в качестве кандидата.

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БелоруссияКризис в Белоруссии
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