Сенат утвердил кандидатуру Ллойда Остина на пост шефа Пентагона

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в пятницу утвердил кандидатуру отставного генерала Ллойда Остина на должность министра обороны. Трансляция голосования велась на сайте верхней палаты.

В ближайшее время Остин, который станет первым афроамериканцем, возглавившим Пентагон, будет приведен к присяге.

В четверг Конгресс США одобрил законопроект, позволяющий Остину в порядке исключения занять должность главы военного ведомства страны. Кандидатура отставного генерала была выдвинута на пост министра обороны нынешним президентом Джозефом Байденом в прошлом месяце. Утверждение кандидатуры Остина потребовало от Конгресса принять отдельный законопроект. Дело в том, что во главе Пентагона, согласно американскому законодательству, не могут находиться лица, уволившиеся с действительной военной службы менее семи лет назад. То есть этот запрет распространяется и на Остина, который покинул действительную военную службу весной 2016 года.

До этого в истории США Конгресс лишь дважды делал такое исключение: для Джорджа Маршалла в 1950 году и Джеймса Мэттиса в 2017-м.

Отношение к России

На слушаниях 19 января в комитете по делам вооруженных сил Сената Остин заявил, что продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) отвечает интересам национальной безопасности США. Он также, по сути, высказался против потенциальных сокращений американского ядерного арсенала в одностороннем порядке. Кроме того, отставной генерал назвал "очень важной стратегической задачей" стремление США добиться введения ограничений в отношении российского тактического ядерного оружия. В то же время Остин охарактеризовал модернизацию ядерного потенциала США как "явный критически важный приоритет в сфере национальной безопасности".

По его версии, Россия и Китай представляют растущую угрозу для США в космосе, РФ при этом пока остается "ключевым противником". Остин также утверждал, что Россия будет оставаться "реальной угрозой" для США на годы вперед. При этом он выразил надежду на продолжение сотрудничества с РФ в Арктике, однако обеспокоен присутствием ее вооруженных сил в регионе.

Детали биографии

Остин в 2012-2013 годах занимал должность заместителя начальника штаба Сухопутных войск США.

С марта 2013 по март 2016 года возглавлял Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США, в зону оперативной ответственности которого входят прежде всего Ближний Восток, Южная и Центральная Азия, часть Северной Африки.

На действительной военной службе находился почти 41 год. Имеет боевые награды. Стал шестым в истории США афроамериканцем, получившим четыре генеральские звезды.

Объявляя о намерении назначить Остина на пост руководителя военного ведомства США, Байден уточнил в авторской статье, которая была опубликована 8 декабря в журнале "Атлантик", что помнит отставного генерала прежде всего по событиям в Ираке 2010-2011 годов. Байден в то время являлся вице-президентом США.

Демократ выразил мнение, что Остин в 2011 году "сыграл ключевую роль в возвращении 150 тыс. американских военнослужащих на родину с театра военных действий" в Ираке. "Решение этой задачи требовало не просто навыков и стратегического мышления опытного солдата. Оно потребовало от Остина заниматься дипломатией, выстраивать отношения с нашими иракскими коллегами и нашими партнерами в регионе. Он служил как государственный деятель, представляя нашу страну с честью и достоинством, и всегда беспокоился в первую очередь о своих подчиненных", - убежден новый руководитель администрации США.

По свидетельству Байдена, он "провел бессчетное количество часов" с Остином "как "в поле", так и в Ситуационной комнате Белого дома". Новый президент США подчеркнул, что его всегда восхищали "спокойствие и характер" этого военачальника. Кроме того, Остин понимает, что ВС США являются "лишь одним из инструментов [обеспечения] национальной безопасности", он склонен применять силу "только в качестве последнего средства", заверил Байден.