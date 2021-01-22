Лашет утвержден председателем Христианско-демократического союза Германии

БЕРЛИН, 22 января. /ТАСС/. Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет официально утвержден председателем входящего в правящую в ФРГ коалицию Христианско-демократического союза (ХДС). Окончательные итоги голосования делегатов прошедшего 15-16 января съезда подвели в пятницу генеральный секретарь партии Пауль Цимиак и член Бундестага Томас де Мезьер.

На прошлой неделе прошло интернет-голосование делегатов. Все претенденты, включая бывшего лидера фракции консерваторов Фридриха Мерца и главу комитета Бундестага по внешней политике Норберта Рёттгена, ранее заявили, что признают его результат. В дополнение состоялось еще голосование по почте, итоги которого подведены сегодня.

Значение итогов голосования

Лашет получил более 83,35% голосов. Он сам назвал результат "сигналом о сплоченности ХДС" и заявил о готовности к диалогу со всеми однопартийцами. Ранее Мерц, вышедший вместе с ним во второй тур по итогам онлайн-голосования, призвал своих сторонников поддержать премьера Северного Рейна - Вестфалии. Для Лашета итоги голосования по почте крайне важны. Ведь предполагается, что именно новый глава ХДС поведет консерваторов на парламентские выборы в 2021 году. Однако пока не исключается и вариант, который предусматривает разделение должностей - то есть партию может возглавлять один человек, а кандидатом в канцлеры будет выдвинут другой.

Вотум усиливает позиции Лашета внутри ХДС, хотя говорить о том, что он возглавит партийный список, все же еще рано. В марте состоятся выборы в земельный парламент в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце. Они и станут основной проверкой для нового лидера и, по всей видимости, определят, будет ли он выдвинут в канцлеры или нет. В случае провала консерваторов Лашета могут обвинить в том, что он не способствовал повышению популярности партии и в этой связи не годится для того, чтобы повести блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз Баварии) на выборы в Бундестаг.

В такой ситуации может заявить о себе председатель ХСС, премьер Баварии Маркус Зёдер, который зарекомендовал себя как эффективный политик в условиях борьбы с пандемией и которого, по последним опросам общественного мнения, большинство немцев хотело бы видеть преемником Ангелы Меркель на посту канцлера.

О новом председателе

Лашету 59 лет. Он родился в городе Ахен в католической семье, его отец был шахтером, мать - домохозяйкой. Изучал право и общественно-политические науки в университетах Бонна и Мюнхена. Работал журналистом, в том числе в изданиях, пишущих на религиозную тематику.

Вступил в ХДС в 1979 году, когда ему было 18 лет. С 1999 по 2005 год был депутатом Европарламента. После этого вошел в правительство федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, возглавил региональное министерство по делам семьи, женщин и интеграции. С 2010 сосредоточился на внутрипартийной работе. Главой регионального правительства стал в 2017 году, после того как ХДС выиграл там выборы.

Лашет был в прошлом году одной из самых заметных фигур в германской политике. Возглавляя самый густонаселенный регион в ФРГ, он постоянно находился в центре внимания на фоне борьбы с пандемией. Решения Лашета по борьбе с коронавирусом не всегда признавались правильными, что сказалось на его рейтингах. Однако ему на руку играет управленческий опыт - существенно более богатый, чем у конкурентов. При этом политик является сторонником курса канцлера Ангелы Меркель и, как считается, пользуется наибольшей популярностью среди однопартийцев.

Как ожидается, он сохранит преемственность курса действующего канцлера и по отношению к России. Ранее он несколько раз говорил о необходимости активизировать сотрудничество с Москвой, искать точки соприкосновения, но не замалчивать спорные моменты. Лашет выражал убеждение, что "Россия является частью общеевропейского дома", в открытую выступал в поддержку проекта "Северный поток - 2".

Почему ХДС поменял лидера

Ангела Меркель покинула пост главы христианских демократов в 2018 году, но осталась канцлером. На ее место выбрали Крамп-Карренбауэр, которая, как считается, была протеже Меркель. Новая глава партии, возглавляя параллельно министерство обороны, погрязла в скандалах. ХДС под ее руководством проиграл несколько выборов в региональные парламенты. Сама политик не пользовалась большим доверием среди граждан Германии и однопартийцев.

Чуть менее года назад - в феврале 2020 года - стало окончательно понятно, что Крамп-Карренбауэр не будет претендовать на роль канцлера. Впоследствии она сама заявила о том, что оставит пост главы ХДС.