Генсек ООН призвал Россию и США скорее приступить к продлению СНВ-3

ООН, 22 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США как можно скорее предпринять шаги по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3). Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь приветствует заявление США о том, что они будут стремиться к продлению ДСНВ на пять лет, так же как и подтверждение со стороны России намерения продлить его на пять лет", - сказал он. "Генеральный секретарь призывает обе страны оперативно действовать для выполнения необходимых процедур по продлению договора до срока его истечения - 5 февраля", - добавил Дюжаррик.

Представитель главы ООН добавил, что "пятилетний срок не только позволит продлить вызывающий доверие механизм контроля над двумя крупнейшими арсеналами ядерного оружия, но также даст время для выработки новых договоренностей по контролю над вооружениями".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что власти США выступают за продление ДСНВ на максимально возможный срок на пять лет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Россия приветствует политическую волю Соединенных Штатов в вопросе продления договора, но итог зависит от деталей этого предложения, которое еще предстоит изучить.