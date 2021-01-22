Финляндия временно закроет погранпункт Иматра на границе с Россией

ХЕЛЬСИНКИ, 22 января. /ТАСС/. Финляндия на время закроет для пассажирского движения один из пунктов пропуска на границе с Россией - Иматру [с российкой стороны - Светогорск]. Об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции глава МВД Финляндии Мария Охисало.

"Пункт пересечения границы Иматра будет закрыт для пассажирского движения", - сказала она. Эта мера должна вступить в силу с 27 января.

Ограничения на границе с РФ и рядом других стран, введенные ранее, продлеваются до 25 февраля.

Ранее в МВД сообщали, что Финляндия не откроет свои границы для приезда туристов из России, несмотря на возобновление авиасообщения между республикой и РФ.

Рейсы между странами планирует начать в конце января российская авиакомпания "Аэрофлот", а также финская авиакомпания Finnair.

Ограничения на финской границе

С 19 марта по 13 мая прошлого года Финляндия закрывала границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 19 сентября страна разрешила въезд без необходимости самоизоляции из государств, где число случаев заражения не превышает 25 на 100 тыс. жителей в последние две недели.

С 1 октября для стран, где этот порог превышен, был разрешен въезд без карантина при наличии двух отрицательных тестов на коронавирус: первый должен быть сделан перед поездкой, второй - после прибытия в Финляндию. Эта мера касается только стран ЕС, Шенгенской зоны и государств из списка третьих стран, составленного Евросоюзом. Она не распространяется, в частности, на Россию и США.

В настоящее время въезд в Финляндию из РФ разрешен для членов семьи гражданина страны (мужа, жены, родителей несовершеннолетних детей), а также при возникновении неотложных семейных обстоятельств: рождения ребенка, серьезной болезни близкого родственника, собственной свадьбы. Кроме того, с 1 октября въезд разрешен владельцам недвижимости на финской территории, если объект требует неотложного ремонта.