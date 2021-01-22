Бельгия запретила необязательные поездки за границу до 1 марта

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Правительство Бельгии приняло решение о запрете всех необязательных поездок за границу до 1 марта. Об этом объявил в пятницу на пресс-конференции премьер-министр королевства Александер Де Кроо по итогам заседания Координационного комитета по противодействию пандемии.

"Мы приняли решение поставить преграду для завозимых случаев коронавируса. С 27 января будет действовать временный запрет на путешествия развлекательного и туристического характера, который будет оставаться в силе до 1 марта. Это касается как поездок за пределы Бельгии, так и на территорию Бельгии", - заявил премьер.

В остальном в стране до 14 февраля продлено действие всех остальных санитарных мер. Продолжит действовать комендантский час, останутся закрыты рестораны, бары, кафе, спортзалы и все развлекательные заведения, также как предприятия контактной сферы обслуживания: парикмахерские, косметические и массажные салоны. Ношение масок обязательно во всех общественных местах как в помещениях, так и на улице, запрещены любые собрания людей, включая частные вечеринки. Останутся открыты церкви и соборы, однако службы в них запрещены.

После Рождественских каникул власти рекомендовали воздерживаться от зарубежных поездок, однако этот призыв не был услышан, и заболеваемость COVID-19 в Бельгии вновь начала расти, причем в стране был обнаружен целый ряд новых штаммов, включая "британский". За последние две недели в стране отмечается рост числа новых случаев инфицирования на 20%, в среднем ежедневно выявляют более 2 тыс. новых случаев и регистрируют около 50 летальных исходов.

С начала пандемии в Бельгии, население которой составляет 11,5 млн человек, зафиксированы 686,8 тыс. случаев заражения, 20,6 тысяч человек умерли.