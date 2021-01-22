СМИ: суд в ФРГ охарактеризовал карантинные меры как "катастрофичное ошибочное решение"

БЕРЛИН, 22 января. /ТАСС/. Суд в немецком городе Веймар (федеральная земля Тюрингия), принимая решение по мужчине, нарушившему, по мнению властей, коронавирусные ограничения, оправдал его, охарактеризовал карантинные меры в целом как "катастрофичное ошибочное решение" и признал их противоречащими Конституции ФРГ. Об этом сообщило в пятницу издание Focus Online.

Тем самым все меры правительства ФРГ и властей германских регионов, а также прежний курс по борьбе с пандемией по сути поставлены под вопрос, отмечает издание. Решение веймарского суда идет вразрез с господствующим в ФРГ мнением ученых и политиков относительно путей недопущения распространения коронавируса.

В 19-страничной мотивировочной части судебного решения, выдержки из которого приводит Focus Online, говорится о том, что ограничения контактов в целом являются противозаконными, "нарушающими табу" и "обеспечение неприкосновенности человеческого достоинства". Судьи полагают, что политики подрывают "основы общества" и недопустимым образом ограничивают основные свободы, что ведет к "драматическим последствиям для всех сфер жизни человека". В своих благонамеренных действиях они основываются на "неверных предположениях", говорится в обосновании.

Мужчина, по мнению властей, нарушил коронавирусные правила весной прошлого года, когда, как посчитал суд в Веймаре, в Тюрингии и Германии не было чрезвычайного положения и не было угрозы коллапса системы здравоохранения. В этой связи государство не было вправе объявлять локдаун и приводить в жизнь "масштабные и далекоидущие ограничения основных прав", отмечается в мотивировочной части решения.

Суд в Веймаре оправдал мужчину и постановил, что все судебные издержки должно оплатить государство. Как пишет Focus Online, решение будет способствовать дискуссиям о правомерности принимаемых властями решений по сдерживанию коронавирусной инфекции.

С 16 декабря в ФРГ действуют жесткие карантинные меры. Закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, продающих жизненно необходимые товары. Не работают парикмахерские, музеи, театры, косметические салоны, школьники учатся удаленно. Ограничены социальные контакты граждан. Пока локдаун действует до 14 февраля.