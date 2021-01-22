Politico: сотни находящихся в Вашингтоне нацгвардейцев заразились коронавирусом

ТАСС, 22 января. Сотни военнослужащих Национальной гвардии США, направленных в столицу страны Вашингтон после беспорядков 6 января, заразились коронавирусом или были помещены на карантин в гостиницы города. Об этом в пятницу сообщила газета Politico со ссылкой на источники в гвардии.

Издание подчеркивает, профильный комитет Сената США занимается расследованием сложившейся ситуации. Как сообщили газете бойцы гвардии, достаточные меры по противодействию вирусу не соблюдались повсеместно. Большинство солдат, прибыв в столицу, не сдавали тест на коронавирус. У некоторых отрядов только измерили температуру и спросили о возможных контактах с заразившимися. Кроме того, военнослужащие находились в стесненных условиях и не имели возможности соблюдать социальную дистанцию.

Согласно данным газеты, большинство бойцов заразились до приезда в Вашингтон, находясь на своих местах службы, и переносят болезнь бессимптомно.

Ранее сообщалось, что тысячи военнослужащих Национальной гвардии США, расквартированных в Вашингтоне после событий 6 января, были вынуждены покинуть территорию Капитолия. Группа бойцов переехала в соседнюю крытую парковку, где не было доступа в интернет, имелась лишь одна электрическая розетка и одна ванная комната на 5 тыс. солдат. После возмущения со стороны законодателей и общественности таким отношением к резервистам солдат вернули на постой в Капитолий.

В настоящее время, по данным NBC, в американской столице размещены почти 26 тыс. резервистов Национальной гвардии, вызванных в Вашингтон после беспорядков 6 января, с тем чтобы оказать помощь местным правоохранителям в обеспечении порядка на улицах.