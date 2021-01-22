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Пандемия COVID-19
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Байден заявил, что экономический кризис в США углубляется

По словам американского президента, необходимы решительные и неотложные меры
Президент США Джозеф Байден AP Photo/Alex Brandon
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Президент США Джозеф Байден
© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Экономический кризис в США, вызванный пандемией коронавируса, углубляется, и для борьбы с ним необходимы решительные и неотложные меры. Об этом заявил в пятницу президент США Джозеф Байден.

"Кризис только углубляется. Ситуация не улучшается, он [кризис] лишь углубляется", - признал он. "Вчера мы узнали, что еще 900 тыс. американцев подали заявки на пособия по безработице", - сообщил президент.

По его словам, государство должно в этих условиях помочь гражданам не только потому, что это "моральный долг", но также и по причине того, что это "неотложная экономическая необходимость". "Нам нужно действовать, нам нужно действовать прямо сейчас", - подчеркнул американский лидер. "Мы должны действовать смело и решительно", - добавил Байден.

Американский лидер также подписал два новых указа, направленных на смягчение последствий пандемии для жителей США. Один из них касается мер экстренной помощи работающим семьям, пострадавшим в результате кризиса. Второй - минимального размера оплаты труда федеральных служащих и подрядчиков. Он должен составить $15 в час. Им также должны предоставляться "оплачиваемые экстренные отпуска".

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Пандемия COVID-19
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