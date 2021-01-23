Reuters: Госдепартамент начал переоценку решения о признании хуситов террористами

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Госдепартамент начал процесс переоценки решения о включении йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) в список террористических организаций и оперативно работает над тем, чтобы вынести по этому поводу решение. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя американского внешнеполитического ведомства.

Минфин США во вторник, за день до инаугурации нового президента США демократа Джозефа Байдена, сообщил о внесении движения "Ансар Аллах" в список террористических организаций.

В свою очередь выдвинутый Байденом кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявлял, что считает целесообразным заново рассмотреть это решение.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что решение признать "Ансар Аллах" террористической организацией может негативно повлиять на процесс политического урегулирования в Йемене, где с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами.