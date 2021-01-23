Новый глава ХДС заявил, что причин для отмены антироссийских санкций нет

БЕРЛИН, 23 января. /ТАСС/. Новый председатель входящего в правящую в ФРГ коалицию Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет, который является потенциальным преемником Ангелы Меркель на посту канцлера, утверждает, что причин для отмены антироссийских санкций нет и нужно добиться больше прогресса в реализации минских соглашений.

Лашет утверждает, что "по-прежнему имеют место скрытые и открытые акты агрессии со стороны, где доминирует Россия, на востоке Украины". По его мнению, в основном санкции были приняты за "противозаконную аннексию Крыма". "Другая часть затрагивает реализацию Минских соглашений и конфликт на востоке Украины, - заявил он в опубликованном в пятницу вечером интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. - "Что касается минских договоренностей, то я бы хотел видеть больше прогресса. В этой связи причины отменить санкции сейчас нет".

Лашет утверждал, что непризнание Крыма российской территорией "остается позицией Германии и Запада".

Об отношениях с Россией

Лашет также считает, что Россия является во многих отношениях противником Запада, хотя нужно искать пути для кооперации с Москвой по важным темам.

"Моя позиция по отношению к России абсолютно прозрачна", - утверждал Лашет. "Россия во многих отношениях является противником, но все же остаются важные темы, для решения которых мы нуждаемся в России", - считает он. В качестве примера Лашет назвал усилия по реализации Парижского соглашения по климату, урегулированию конфликтов, таких как в Ливии.

"Это касается многих регионов в мире, где активна Россия. Она часть ливийской конференции, организованной канцлером, и будет участвовать в реализации иранского соглашения - вместе с ЕС, США и ООН", - указал председатель христианских демократов.

По его мнению, нужно "найти пути для кооперации". Тем не менее новый лидер ХДС, который до сих пор считался дружелюбным по отношению к РФ, призвал "указать России на границы в попытке оказать влияние на страны Балтии и по отношению польских друзей". "Наша солидарность по альянсу не является предметом переговоров", - утверждал он.

Позиция по "Северному потоку - 2"

Лашет заявил, что разделяет позицию действующего правительства Германии по "Северному потоку - 2", и считает, что данный вопрос не зависит от ситуации вокруг Алексея Навального.