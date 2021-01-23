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Новый глава ХДС заявил, что причин для отмены антироссийских санкций нет

Новый председатель Христианско-демократического союза отметил, что Россия является во многих отношениях противником Запада, хотя нужно искать пути для кооперации с Москвой по важным темам

БЕРЛИН, 23 января. /ТАСС/. Новый председатель входящего в правящую в ФРГ коалицию Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет, который является потенциальным преемником Ангелы Меркель на посту канцлера, утверждает, что причин для отмены антироссийских санкций нет и нужно добиться больше прогресса в реализации минских соглашений.

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Лашет утверждает, что "по-прежнему имеют место скрытые и открытые акты агрессии со стороны, где доминирует Россия, на востоке Украины". По его мнению, в основном санкции были приняты за "противозаконную аннексию Крыма". "Другая часть затрагивает реализацию Минских соглашений и конфликт на востоке Украины, - заявил он в опубликованном в пятницу вечером интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. - "Что касается минских договоренностей, то я бы хотел видеть больше прогресса. В этой связи причины отменить санкции сейчас нет".

Лашет утверждал, что непризнание Крыма российской территорией "остается позицией Германии и Запада".

Об отношениях с Россией

Лашет также считает, что Россия является во многих отношениях противником Запада, хотя нужно искать пути для кооперации с Москвой по важным темам.

"Моя позиция по отношению к России абсолютно прозрачна", - утверждал Лашет. "Россия во многих отношениях является противником, но все же остаются важные темы, для решения которых мы нуждаемся в России", - считает он. В качестве примера Лашет назвал усилия по реализации Парижского соглашения по климату, урегулированию конфликтов, таких как в Ливии.

"Это касается многих регионов в мире, где активна Россия. Она часть ливийской конференции, организованной канцлером, и будет участвовать в реализации иранского соглашения - вместе с ЕС, США и ООН", - указал председатель христианских демократов.

По его мнению, нужно "найти пути для кооперации". Тем не менее новый лидер ХДС, который до сих пор считался дружелюбным по отношению к РФ, призвал "указать России на границы в попытке оказать влияние на страны Балтии и по отношению польских друзей". "Наша солидарность по альянсу не является предметом переговоров", - утверждал он.

Позиция по  "Северному потоку - 2"

Лашет заявил, что разделяет позицию действующего правительства Германии по "Северному потоку - 2", и считает, что данный вопрос не зависит от ситуации вокруг Алексея Навального.

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"Нападение на Алексея Навального следует осудить самым решительным образом. Россия должна сейчас задержать преступников вместо того, чтобы заключать под стражу Навального", - заявил Лашет, призвав к его "немедленному освобождению". "Но вопрос, будет ли газ поступать к нам по суше или по морю, не зависит от этого", - подчеркнул он.

Новый председатель ХДС призвал учитывать "геостратегические интересы Украины", но отметил, что правительство ФРГ предприняло для этого все необходимые меры и "дало это ясно понять российской стороне". "В этой связи я разделяю позицию правительства ФРГ по "Северному потоку - 2", - сказал он.

"Я ясно давал понять, что это коммерческий проект", - заметил Лашет. "То, что мы получаем газ из России, является реальностью на протяжении 50 лет, так это было и во времена холодной войны. И это будет необходимо в обозримом будущем", - считает он. "Мы будем нуждаться и в обозримом времени в газе, пока не сможем покрыть наши потребности в энергоносителях за счет возобновляемых источников", - добавил лидер ХДС.

Большинство немецких экспертов было едино в мнении, что Лашет сохранит преемственность курса действующего канцлера по отношению к России. Ранее он несколько раз говорил о необходимости активизировать сотрудничество с Москвой, искать точки соприкосновения, но не замалчивать спорные моменты. Лашет выражал убеждение, что "Россия является частью общеевропейского дома", в открытую выступал в поддержку проекта "Северный поток - 2". В то же время не исключено, что в угоду политической ситуации, а его подвергли ранее критике в излишней симпатии по отношению к РФ, а также в свете избрания Джозефа Байдена президентом США премьер Северного Рейна - Вестфалии будет вынужден скорректировать свою линию.

В пятницу он был официально утвержден председателем Христианско-демократического союза. Предполагается, что именно новый глава ХДС поведет консерваторов на парламентские выборы в 2021 году. Однако пока не исключается и вариант, который предусматривает разделение должностей - то есть партию может возглавлять один человек, а кандидатом в канцлеры будет выдвинут другой человек.

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