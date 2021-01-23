В Бразилию доставили первую партию вакцины AstraZeneca

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 января. /ТАСС/. Первая партия вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, и произведенной Институтом сыворотки Индии (Serum Institute of India, SII), прибыла в пятницу вечером в Бразилию. Кадры с летного поля сан-паульского международного аэропорта Гуарульюс продемонстрировали в эфире государственного телевидения.

Борт авиакомпании Emirates с 2 млн доз препарата в аэропорту встречала высокопоставленная делегация федерального правительства в составе глав Минздрава Эдуарду Пазуэллу, МИД Эрнесту Араужу и Минсвязи Фабиу Фариа. Ранее с просьбой о содействии в экспорте препарата в Бразилию обратился к премьер-министру Индии Нарендре Моди президент южноамериканской республики Жаир Болсонару.

После прохождения таможенных процедур груз переправят в Рио-де-Жанейро другим самолетом, после чего в сопровождении машин полиции вакцину перевезут на склад научно-исследовательского объединения имени Освалдо Круза при Минздраве Бразилии (Fiocruz), на базе которого планируется наладить его производство. Затем препарат распределять между субъектами федерации для использования в рамках кампании по вакцинации населения.

Прививочная кампания стартовала в Бразилии в понедельник после того, как днем ранее Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) разрешило временное ограниченное использование вакцины производства китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech и препарата AstraZeneca. В отсутствие последнего, до сих пор население прививали китайской вакциной Coronavac.