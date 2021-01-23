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Администрация Байдена намерена заново рассмотреть мирное соглашение с талибами

По данным Reuters, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан уведомил о данных планах представителя афганских властей

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена намерена провести проверку достигнутых в 2020 году договоренностей между Вашингтоном и представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщило агентство Reuters в пятницу со ссылкой на представителей Белого дома.

По данным агентства, помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан уведомил представителя афганских властей в телефонном разговоре о данных планах администрации США.

В феврале 2020 года в Дохе США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Как тогда объявили, согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана.

Теги
АфганистанСШАБайден, Джозеф (Джо)
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