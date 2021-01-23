Сирия призвала СБ ООН осудить удары израильских ВВС по окрестностям города Хама

БЕЙРУТ, 23 января. /ТАСС/. Сирия призывает Совет Безопасности ООН осудить удары израильских ВВС по окрестностям города Хама, в результате которых погибли мирные жители. Об этом, как сообщило агентство SANA, говорится в послании МИД арабской республики, направленном в пятницу в СБ ООН.

"Сирия обладает законным правом на защиту своего суверенитета и мирного населения от израильских нападений", - подчеркивается в документе. В нем указывается, что жертвами агрессивной акции со стороны Израиля стали четыре человека, в том числе двое детей, имеются также раненые.

В Дамаске обращают внимание на то, что ВВС Израиля в прошлом году свыше 50 раз совершали атаки на Сирию. "Эти преступные действия, от которых пострадало мирное население, представляют собой грубое нарушение международной законности и прав человека", - отмечается в документе.

В пятницу агентство SANA информировало, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили атаку израильских ВВС в провинции Хама. Утверждалось, что удары наносились из воздушного пространства Ливана, и сирийским ПВО удалось сбить большинство ракет.

13 января израильские самолеты атаковали восточные районы Сирии, в частности, военные позиции и оружейные склады в окрестностях городов Дейр-эз-Зор и Бу-Кемаль возле границы с Ираком. По сведениям телеканала Al Arabiya, в результате этого нападения погибли не менее 57 сирийских военнослужащих и бойцов проиранских шиитских формирований, воюющих на стороне Дамаска.