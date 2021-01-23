США приостанавливают программу приема ряда категорий иракских беженцев

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов приняли решение приостановить на 90 дней программу приема ряда категорий иракских беженцев после кражи американских документов, связанных с предоставлением убежища иностранцам. Об этом говорится в распространенном в пятницу Госдепартаментом письменном заявлении и. о. госсекретаря Дэна Смита.

Он подчеркнул, что программа приостанавливается с 22 января. По словам дипломата, "в результате совместного расследования, проведенного Службой дипломатической безопасности Госдепартамента и аппаратом генерального инспектора министерства внутренней безопасности, министерство юстиции привлекает к судебной ответственности лиц за кражу документов американского правительства" из системы внешнеполитического ведомства по обработке запросов о приеме беженцев с помощью связанной с иракцами программы.

И. о. министра считает приостановку программы "необходимой для дальнейшего анализа и устранения уязвимостей". По его словам, нет никаких признаков того, что кража документов "поставила под угрозу более широкую программу приема беженцев".

В рамках приостановленной программы статус беженца могли получить иракцы, которые, в частности, были переводчиками должностных лиц США, работали на американские СМИ или неправительственные организации в Ираке.