Новый шеф Пентагона в разговоре с генсеком НАТО подчеркнул важность альянса для США

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Новый министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом подчеркнул важность альянса для Соединенных Штатов и обсудил миссии в Афганистане и Ираке. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении главы пресс-службы Пентагона Джона Кирби.

"Этот звонок был его первым звонком иностранному лидеру в качестве министра обороны, и он подчеркивал важность альянса НАТО для Соединенных Штатов", - отмечается в документе. Остин и Столтенберг "обсудили поддержание прочной позиции НАТО с точки зрения сдерживания и обороны, а также текущие миссии в Афганистане и Ираке".

"Министр [обороны] сказал, что с нетерпением ждет развития тесных рабочих взаимоотношений со Столтенбергом, оба они обязались в предстоящие месяцы провести консультации", - сообщила также пресс-служба.

Ранее в пятницу Сенат Конгресса США утвердил выдвинутую новым президентом США Джо Байденом кандидатуру Остина на пост шефа Пентагона.

В обнародованном в тот же день интервью телеканалу СNBC Столтенберг заявил, что считает Байдена убежденным сторонником Североатлантического альянса, а потому ожидает дальнейшего укрепления этой организации при новой американской администрации.