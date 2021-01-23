Лидер демократов заявил, что процесс по импичменту Трампа в Сенате начнут после 8 февраля

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Процесс в рамках импичмента уже бывшего президента Дональда Трампа в Сенате Конгресса США начнется после 8 февраля. Об этом сообщил в пятницу лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк).

"Когда заявления (обеих сторон - прим. ТАСС) будут составлены, стороны приступят к изложению своих аргументов на неделе, которая начнется 8 февраля", - сказал он, выступая на заседании верхней палаты. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

Шумер также подтвердил, что резолюция об импичменте Трампа будет передана в Сенат 25 января: "Обвинители от Палаты представителей придут зачитывать статью импичмента в 19:00 в понедельник, 25 января (03:00 мск 26 января - прим. ТАСС)".

"После этого как у обвинителей от Палаты представителей, так и у защиты будет период времени, чтобы составить свои заявления, как это было и во время предыдущих процессов. В этот период Сенат продолжит заниматься другими делами <...>, в том числе утверждением кандидатов на должности в кабинете, а также законопроектом о помощи в условиях пандемии коронавируса", - уточнил Шумер.

В четверг лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки) направлял Шумеру свой вариант графика проведения процедуры в рамках импичмента. Согласно предложению Макконнелла, обвинители из числа членов Палаты представителей должны были бы передать сенаторам статьи импичмента 28 января. До 4 февраля у Трампа было бы время для ответа на выдвинутые обвинения, к этому же дню Палата представителей должна была бы предоставить свои заявления по делу. К 11 февраля юристы Трампа должны были бы направить в Сенат свое письменное заявление. Сам процесс предполагалось начать после 13 февраля. Выступая в пятницу в Сенате, Макконнелл заявил, что республиканцы по-прежнему выступают за отправку статьи импичмента в верхнюю палату в четверг, 28 января.