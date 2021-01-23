Сотрудника Службы безопасности Украины задержали по делу о покушении на убийство коллеги

КИЕВ, 23 января. /ТАСС/. Действующий сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) задержан по подозрению в причастности к покушению на убийство своего сослуживца. Об это сообщила в субботу пресс-служба СБУ.

"<...> Вчера проведены следственно-оперативные мероприятия по пресечению преступления, а именно - предупреждено убийство сотрудника спецслужбы. Сейчас задержан один действующий сотрудник СБУ", - говорится в сообщении на официальной странице ведомства в Facebook. Фамилии фигурантов дела не разглашаются.

Остальные подробности по этому делу, уточнили в спецслужбе, будут обнародованы после завершения всех следственных и оперативных мероприятий.

Ранее в субботу в украинских СМИ появилась информация о задержании полковника спецподразделения СБУ "Альфа" Андрея Расюка по подозрению во взятке за планируемое заказное убийство начальника внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Подозреваемый был назначен на свою должность при президенте Владимире Зеленском. В СМИ также сообщили, что правоохранители разыскивают предполагаемого заказчика преступления - бывшего главу спецслужбы Дмитрия Нескоромного, который сбежал при задержании.