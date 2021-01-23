На акциях протеста белорусской оппозиции в Минске задержали около 100 человек

МИНСК, 23 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске около 100 человек, которые в субботу принимали участие в несанкционированных массовых акциях белорусской оппозиции. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Участников несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждали о недопустимости противоправных действий, наиболее активные лица задержаны, около 100 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУВД.

В милиции уточнили, что в субботу в Минске проходят кратковременные и немногочисленные несанкционированные акции. В частности, вдоль дорог группы до 30 человек выстраиваются в цепочки. "Данные акции проводятся с целью фотографирования и размещения фотографий в различных интернет-источниках и направлены на формирование у общества масштабности протестного движения", - пояснили в милиции.

Утром в субботу протестующие собирались во дворах и небольшими группами прошлись маршем по своим районам. В соцсетях публикуют видео локальных акций под бело-красно-белой символикой в микрорайонах Уручье, Курасовщина, Лошица, Восток, Масюковщина, Шабаны, Молиновки, а также в центре белорусской столицы. Минская милиция вновь обратилась к гражданам с призывом не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных акциях.

Акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,10% голосов одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования. В первые дни акции были особенно массовыми и вылились в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. В конце прошлого года Тихановская заявила, что протесты приобрели новые формы - это районные шествия, флешмобы, перформансы.