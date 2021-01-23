Байден предложил президенту Мексики план по сокращению потоков миграции

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден предложил мексиканскому лидеру Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору план по сокращению миграционных потоков путем устранения их основных причин. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении Белого дома по итогам прошедшего телефонного разговора двух президентов.

В прошедшей в пятницу беседе Байден и Лопес Обрадор обсудили "сотрудничество по ряду двусторонних и региональных вопросов, в частности, по региональной миграции". "Президент [США] изложил свой план по сокращению [масштабов] миграции за счет устранения ее основных причин, расширения возможностей для переселения и законных альтернативных путей иммиграции, повышения уровня обработки на границе запросов о предоставлении убежища и отмены драконовской иммиграционной политики предыдущей администрации", - отмечается в заявлении.

Главы двух государств "договорились тесно сотрудничать в целях пресечения потоков нелегальной миграции в Мексику и Соединенные Штаты". "Они также признали важность координации в борьбе с COVID-19", - заключили в Белом доме.

Лопес Обрадор и премьер-министр Канады Джастин Трюдо стали первыми зарубежными лидерами, с которыми Байден пообщался по телефону в качестве президента США.

Мексика входит в число важнейших торговых партнеров США. В 2019 году объем товарооборота между двумя странами достиг рекордного уровня $614,5 млрд.