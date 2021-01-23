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Пандемия COVID-19

Начальник Генштаба ВС Испании подал в отставку из-за полемики после вакцинации от COVID-19

Мигеля Анхеля Вильярроя обвинили в том, что он прошел вакцинацию вне очереди

МАДРИД, 23 января. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба ВС Испании генерал Мигель Анхель Вильярроя решил уйти в отставку из-за полемики, возникшей после того, как он сделал прививку от нового коронавируса. Об этом сообщило в субботу агентство Europa Press.

Генерала обвинили в том, что он прошел вакцинацию вне очереди. В результате начальник Генштаба подал заявление об отставке министру обороны Испании Маргарите Роблес. Глава ведомства приняла ее. При этом Вильярроя заверил, что следовал установленным протоколам и не пользовался своим привилегированным положением.

27 декабря прошлого года в Испании началась кампания по вакцинации. Согласно решению Минздрава страны, первыми прививки могут получить постояльцы домов престарелых, а также медперсонал.

С начала распространения инфекции в Испании выявлено почти 2,5 млн случаев заражения. Всего из-за коронавируса в королевстве умерли 55,4 тыс. человек. После рождественских праздников темпы распространения инфекции в стране вновь стали расти. В этой связи власти разных регионов вынуждены ужесточать ограничительные меры.

Теги
ИспанияПандемия COVID-19
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