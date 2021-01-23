В столице Туниса прошла массовая акция протеста против властей республики

ТУНИС, 23 января. /ТАСС/. Массовая акция протеста против властей Туниса прошла в центре столицы республики в субботу. Об этом сообщил информационный портал Business News.

Протестующие собрались у здания Центрального банка, а затем прошли маршем по центральной столичной артерии - проспекту имени Хабиба Бургибы, требуя от властей выпустить на свободу всех, кто был задержан за последние дни по обвинению в участии в беспорядках. В толпе также звучали требования об отставке правительства и роспуске парламента. Наиболее популярными лозунгами у демонстрантов были: "Труд, свобода, национальное достоинство", "Революция наступит, и несправедливости придет конец", "Народ хочет падения режима".

Отдельной критике в ходе массовой акции были подвергнуты правоохранительные органы и используемые ими репрессивные методы по отношению к участникам протестов. Демонстранты резко осудили наблюдаемую в стране тенденцию к возвращению к диктатуре, а также полное безразличие действующей власти к положению народа.

Несмотря на действующий в стране запрет на проведение массовых акций и общий противозаконный характер мероприятия в центре столицы, власти не стали ему препятствовать, ограничившись оцеплением соседних с местом демонстрации кварталов и наблюдением за ее ходом.

Массовые беспорядки в Тунисе начались в прошлую субботу в столичном регионе и ряде провинций республики. Участники беспорядков строили баррикады, жгли автомобильные покрышки, сообщалось об актах вандализма и мародерства. Для защиты объектов государственной и частной собственности в воскресенье власти страны ввели в несколько провинций подразделения армии. По данным МВД, правоохранительные органы задержали в общей сложности более 870 участников беспорядков. По утверждению ведомства, в большинстве своем это несовершеннолетние лица, а также молодежь не старше 25 лет. Активизация протестного движения в стране связана с переживаемым республикой острым социально-экономическим кризисом, сопровождающимся высоким уровнем безработицы и общим снижением уровня жизни населения.