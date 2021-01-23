В ФРГ заявили, что остановка "Северного потока - 2" грозит судебными разбирательствами

БЕРЛИН, 23 января. /ТАСС/. Проект "Северный поток - 2" почти завершен, решение о строительстве принималось много лет назад, а все разрешения на реализацию были выданы в соответствии с принципами правового государства. Об этом заявила министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Свенья Шульце в опубликованном в субботу интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Решение о строительстве трубопровода было принято много лет назад. Он почти завершен и получил разрешения в соответствии с принципами правового государства", - напомнила министр. "Если бы мы сейчас остановили проект, то причинили бы достаточно вреда, поставив под сомнение надежность принятых на основе принципов правового государства решений, и, вероятно, столкнулись бы с судебными разбирательствами", - отметила она.

Шульце указала на то, что после отказа от угольной и атомной энергетики Германия будет нуждаться в природном газе в переходный период - до того, как полностью сможет обеспечить снабжение энергоресурсами за счет возобновляемых источников. "Сама Германия почти не имеет собственных запасов природного газа, так что здесь мы зависим от импорта", - пояснила она.

Дискуссии о дальнейшей реализации "Северного потока - 2" разгорелись в Германии с новой силой после инцидента с Алексеем Навальным и на фоне санкций США против проекта.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени уложено более 2,3 тыс. км труб (из примерно 2 460 км, то есть 94% от общей протяженности газопровода).