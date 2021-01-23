WP: власти США могут снять обвинения с некоторых участников беспорядков в Конгрессе

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Министерство юстиции США, выполняющее также функции Генеральной прокуратуры страны, рассматривает возможность снятия обвинений с участников беспорядков в Конгрессе, которые не были причастны к насилию, угрозам и погромам в офисах законодателей. Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

По их данным, американские власти опасаются, что возбуждение дел против порядка 800 человек, ворвавшихся 6 января в здание Капитолия, может заблокировать работу судов по всей стране. Однако ряд должностных лиц высокого ранга считает необходимым послать американцам мощный сигнал о том, что политическое насилие или хаос недопустимы. Среди примерно 800 ворвавшихся в Конгресс, как считают прокуроры и сотрудники ФБР, были те, кто намеренно совершал акты вандализма, но также и те, кто "просто попал в здание вместе с толпой".

Обсуждения находятся на начальном этапе, и пока не принято окончательное решение о том, следует ли отказываться от предъявления обвинений некоторым участникам беспорядков в Капитолии. При этом, как отмечает газета, власти понимают, что в такой ситуации "на карту поставлено доверие к министерству юстиции и ФБР, учитывая очевидный провал в сфере безопасности и разведки", который вылился в неспособность властей предотвратить беспорядки.

Министерство юстиции к настоящему времени предъявило более чем 135 лицам обвинения в совершении различного рода правонарушений в здании Конгресса и на прилегающей к нему территории. Ожидается, что в ближайшие недели число обвиняемых только увеличится. При этом прокуроры намерены возбуждать дела в первую очередь против причастных к насилию, направленному против властей страны. Таковым будет грозить до 20 лет тюремного заключения.

В пятницу президент США Джозеф Байден поручил своей администрации провести всеобъемлющую оценку рисков внутреннего экстремизма и ужесточить борьбу с ним в связи с беспорядками, произошедшими в Капитолии.

6 января сторонники республиканца Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден. Толпа двинулась к Капитолию после того, как Трамп обратился к своим сторонникам, собравшимся на митинг у Белого дома. В ходе беспорядков внутри Конгресса полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер также сотрудник полиции Капитолия.