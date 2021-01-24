В Португалии пройдут президентские выборы

МАДРИД, 24 января. /ТАСС/. Президентские выборы пройдут в воскресенье в Португалии в разгар пандемии коронавируса и на фоне обострения эпидемической ситуации. На высший государственный пост претендуют семь кандидатов, в том числе действующий лидер республики Марселу Ребелу ди Соуза.

Избирательные участки откроются в 08:00 по местному времени (11:00 мск) и будут работать до 19:00 (22:00 мск). Правом голоса в Португалии обладают более 9 млн человек.

Согласно законодательству страны, президент избирается путем всеобщего прямого и тайного голосования сроком на пять лет. Действующий глава государства 72-летний Ребелу ди Соуза занял пост президента в 2016 году и, согласно опросам общественного мнения, является фаворитом гонки. Если ни один из кандидатов не сумеет получить по итогам волеизъявления более 50% голосов, 14 февраля Португалию ждет второй тур выборов.

По конституции страны функции президента, который является гарантом суверенитета, единства и территориальной целостности государства, достаточно широки, однако порой сводятся к представительским. Так, глава государства является верховным главнокомандующим, назначает премьера, учитывая результаты выборов, по предложению правительства и с одобрения парламента объявляет войну и заключает мир, объявляет режим ЧП.

Одним из ключевых полномочий президента Португалии является его право распустить Собрание республики (однопалатный парламент). Тем не менее парламент имеет возможность отклонить большинством голосов кандидатуру главы правительства, предложенную президентом. Кроме того, глава государства ратифицирует международные договоры и по предложению правительства назначает послов.

Явный фаворит

Согласно опросу, приведенному государственной радио-телевизионной компанией Rаdio e Televisаo de Portugal, Ребелу ди Соуза, как ожидается, одержит уверенную победу на выборах. Его кандидатуру могут поддержать 63% избирателей. За действующим президентом идет юрист и экс-дипломат Ана Гомеш (14%). За профессора университета, спортивного комментатора и лидера крайне правой партии "Хватит" Андре Вентуру могут проголосовать 10% португальцев.

Биолог и политик Жоау Феррейра идет на четвертом месте с 5% поддержки избирателей, за ним следуют социолог Мариза Матиаш (3%) и юрист Тиагу Майан Гонсалвеш (3%), а также Виторину Силва (2%). Таким образом, по данным опроса, действующий глава государства может обеспечить себе победу уже в первом туре голосования.

Ребелу ди Соуза родился в 1948 году в Лиссабоне, окончил юридический факультет Лиссабонского университета, там же защитил докторскую диссертацию. В 1974 году присоединился к Социал-демократической партии (СДП), с 1982 по 1983 год занимал пост министра по делам парламента в правительстве Франсишку Пинту Балсемау. В 1989 году боролся за должность мэра Лиссабона, однако проиграл.

С 1996 по 1999 год действующий президент страны возглавлял СДП. В течение длительного периода вел еженедельную аналитическую телепрограмму. На выборах 2016 года он одержал победу, получив 52% голосов избирателей. При этом жители Португалии были знакомы с консерватором Ребелу ди Соузой задолго до того, как он занял главный государственный пост.

В 2018 году во время Чемпионата мира по футболу, который проходил в РФ, президент Португалии побывал в Москве. Тогда он встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Выборы в условиях пандемии

Выборы в Португалии проходят на фоне роста темпов распространения коронавирусной инфекции в стране. Всего в республике с населением более 10 млн человек было выявлено почти 625 тыс. случаев заражения, более 10,1 тыс. пациентов умерли. В преддверии волеизъявления в стране был зафиксирован антирекорд суточного прироста числа заболевших, а также суточный максимум смертей из-за коронавируса.

Сейчас в Португалии действует режим ЧП. С 22 января власти страны распорядились закрыть на 15 дней образовательные учреждения. В середине января премьер-министр Антониу Кошта объявил об ужесточении ограничительных мер. Так, жители страны не должны без необходимости покидать дома, рестораны и кафе работают лишь для того, чтобы готовить еду навынос, закрыты спортзалы, различные культурные учреждения.

Вопрос переноса выборов поднимался. Однако это означало бы проведение конституционной реформы. Кроме того, для подобных изменений необходим политический консенсус между партиями, а также больше времени.

11 января было объявлено, что президент Португалии заразился коронавирусом. Уже на следующий день пресс-служба главы государства сообщила, что два следующих теста на наличие коронавируса показали отрицательный результат. Несмотря на это, Ребелу ди Соузе пришлось участвовать в дебатах с другими кандидатами на пост президента в онлайн-формате.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране выборы будут проходить при соблюдении определенных мер. Власти страны отвели больше времени для проведения досрочного голосования, увеличили число мест для голосования. Португальцы должны будут посещать участки в защитных масках, им также рекомендовано иметь при себе свою ручку. Некоторые категории граждан смогли проголосовать, не покидая мест своего жительства. На избирательных участках будут регулярно проводить дезинфекцию. Лица, заразившиеся коронавирусом за 10 дней до выборов, проголосовать не смогут.