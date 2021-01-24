Джонсон стал одним из первых мировых лидеров, которым позвонил Байден

ЛОНДОН, 24 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оказался в числе первых глав государств и правительств, которым позвонил после вступления в должность президент США Джозеф Байден.

"Очень рад состоявшемуся в субботу разговору с президентом Джо Байденом. С нетерпением жду возможности укрепить давнее партнерство наших стран в ходе "зеленого" устойчивого восстановления [экономик Великобритании и США] после пандемии COVID-19", - написал Джонсон в субботу вечером на своей странице в Twitter.

О звонках Байдена другим европейским лидерам ранее не сообщалось. Известно, что после вступления в должность новый глава Белого дома провел беседы с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, а также президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

Байден вступил в должность президента Соединенных Штатов 20 января.