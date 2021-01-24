Участника беспорядков в Вашингтоне обвинили в призывах к убийству законодателя

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Американские власти задержали жителя штата Техас, которого обвиняют в участии в беспорядках в центре Вашингтона и призывах к убийству члена Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press (AP).

Сотрудники федеральных правоохранительных служб полагают, что житель пригорода Далласа Гаррет Миллер входил в число людей, ворвавшихся ранее в текущем месяце в Капитолий. Он также якобы разместил серию сообщений в Twitter. В одном из них Миллер призывал убить члена Палаты представителей Конгресса США от штата Нью-Йорк Александрию Окасио-Кортес. Она известна либеральными взглядами.

По данным следователей, в другом сообщении Миллер отметил: "Они правы, в следующий раз мы придем с огнестрельным оружием". По сведениям ФБР, житель Техаса в Instagram также публиковал угрозы в адрес сотрудника полиции Капитолия. Адвокат Миллера сообщил AP, что его клиент раскаивается в содеянном.

Министерство юстиции США к настоящему времени предъявило более чем 135 лицам обвинения в совершении различного рода правонарушений в здании Конгресса и на прилегающей к нему территории. Ожидается, что в ближайшие недели число обвиняемых увеличится. По данным источников газеты The Washington Post, в здание ворвались около 800 человек.