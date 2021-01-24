США заявили, что продолжат оказывать помощь Тайваню по военной линии

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат оказывать китайской провинции Тайвань помощь по военной линии. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

"Мы продолжим оказывать Тайваню помощь в поддержании достаточного потенциала самообороны. Наша приверженность Тайваню непоколебима и способствует поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе и в регионе", - утверждал представитель внешнеполитического ведомства.

"Соединенные Штаты с обеспокоенностью отмечают характер продолжающихся попыток КНР запугать своих соседей, включая Тайвань. Мы призываем Пекин прекратить оказывать военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань и вместо этого вступить в конструктивный диалог с демократически избранными представителями Тайваня", - подчеркнул дипломат.

По его словам, США продолжат "углубление связей с демократическим Тайванем" в рамках "содействия общему процветанию, безопасности и ценностям в Индо-Тихоокеанском регионе". "Соединенные Штаты продолжат поддерживать мирное урегулирование проблем по обе стороны [Тайваньского] пролива в соответствии с пожеланиями и наилучшими интересами народа Тайваня", - добавил Прайс.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил о том, что США следует прекратить любые контакты с Тайванем в военной области. Он призвал "Соединенные Штаты соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных коммюнике, немедленно прекратить любые формы контактов с Тайванем, в том числе и военной области". Дипломат также отметил, что Китай оставляет за собой право на "ответ в соответствии с развитием ситуации".

Статус Тайваня

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

США разорвали дипотношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В прошлом году администрация 45-го американского президента Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за Гонконга значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало раздражение властей КНР.