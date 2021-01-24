Шеф Пентагона обсудил с министром обороны Японии перенос авиабазы США на Окинаве

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Американский министр обороны Ллойд Остин в субботу в телефонном разговоре с японским коллегой Нобуо Киси обсудил перенос авиабазы США на острове Окинава. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении главы пресс-службы Минобороны США Джона Кирби.

"Министры Остин и Киси обсудили целый ряд вопросов, связанных с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе, и обменялись мнениями по обеспечению боеготовности [американо-японского] альянса, несмотря на проблемы, связанные с COVID-19. Они также обсудили необходимость продолжения реализации инициатив США по перегруппировке вооруженных сил, в том числе продолжающиеся усилия по строительству объекта в Хэноко, который заменит базу Футэмма", - отметил Кирби.

Как сообщило японское агентство Kyodo, главы оборонных ведомств двух стран обсудили двустороннее сотрудничество в области безопасности, северокорейскую проблему и ситуацию вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао). В частности, министры подтвердили, что японо-американский договор о безопасности распространяется на эти острова в Восточно-Китайском море, на которые претендует Пекин.

На острове Окинава сконцентрировано 75% площади американских военных объектов в Японии, что вызывает недовольство местного населения. Его символом стала авиабаза Футэмма, которая расположена в густонаселенном районе Гинован. Еще в 1996 году Токио и Вашингтон договорились убрать оттуда этот объект. В 1999 году было решено передислоцировать его на север Окинавы (в район Хэноко), частично разместив на насыпных островах.

В 2013 году после долгих переговоров власти Окинавы согласились с началом этих работ. Однако в 2015 году занимавший тогда пост губернатора префектуры Такэси Онага отменил это решение. Он потребовал убрать американскую базу за пределы Окинавы. Губернатор проиграл серию судебных разбирательств, однако упорно запрещал начало работ по переносу базы. В разгар этой схватки Онага скончался, избранный на его место оппозиционер Дэнни Тамаки также заявил, что будет добиваться вывода американского объекта с Окинавы. Тем не менее ряд судебных разбирательств завершился в пользу центрального правительства, и работы по переносу базы из города Гинован в район Хэноко были возобновлены.