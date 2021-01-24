Правозащитники сообщили о более чем 130 задержанных на акциях в Минске

МИНСК, 24 января. /ТАСС/. Правозащитникам известны фамилии более чем 130 человек, которых задержали правоохранители в ходе субботних несанкционированных акций протеста в Минске, есть задержанные и в других городах Белоруссии.

"23 января в Беларуси проходили акции - "Цепи солидарности". Проходили точечные задержания мирных демонстрантов в Минске", - сообщает в воскресенье незарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна". В списке 131 фамилия задержанного участника акций в белорусской столице. Кроме того, в Минске во время раздачи еды нуждающимся в Михайловском сквере задержаны активисты движения "Еда вместо бомб", а также забрали людей, которые пришли получить поддержку. По данным правозащитников, силовики задержали одного человека в Молодечно, более 10 - в Бресте, шестерых - в Гродно.

В субботу минская милиция сообщала о задержании примерно 100 человек, которые в субботу принимали участие в "кратковременных и немногочисленных несанкционированных акциях".

Утром в субботу протестующие собирались во дворах и небольшими группами прошлись маршем по своим районам. В соцсетях сообщали о локальных акциях под бело-красно-белой символикой в микрорайонах Уручье, Курасовщина, Лошица, Восток, Масюковщина, Шабаны, Молиновки, а также в центре Минска.

Акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,10% голосов одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования. В первые дни акции были особенно массовыми и вылились в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. В конце прошлого года Тихановская заявила, что протесты приобрели новые формы - это районные шествия, флешмобы, перформансы.