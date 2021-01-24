Азербайджан передал армянской стороне тела 30 солдат, погибших в ходе боев в Карабахе

ЕРЕВАН, 24 января. /ТАСС/. Азербайджанская сторона передала властям непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) тела 30 армянских военнослужащих. Об этом в воскресенье сообщил отдел информации и по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям непризнанной НКР.

"24 января спасательные отряды провели поисковые работы на участках Физули, Кашатаг и Матагис. В результате этих работ азербайджанская сторона передала тела 30 армянских военнослужащих, не уточнив места их обнаружения. Тела в неузнаваемом состоянии, назначена судебная экспертиза для их идентификации. С начала поисковых работ обнаружены останки 1 281 человека", - отмечается в сообщении.

Армянские власти заявляют о почти 3,5 тыс. погибших в ходе боевых действий в Карабахе. Известно и о большом количестве пропавших без вести, в их поисках задействованы российские миротворцы и представители Международного комитета Красного Креста.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября, там начались активные боевые действия. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. После ввода миротворцев ситуация стабилизировалась, зафиксирован только один случай нарушения режима прекращения огня. Десятки тысяч жителей Карабаха, оставившие свои дома во время боевых действий, вернулись назад с помощью миротворческого контингента.