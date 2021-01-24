Эмир Кувейта поручил и.о. премьера сформировать новое правительство страны

ТАСС, 24 января. Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах поручил в воскресенье исполняющему обязанности премьер-министра шейху Сабаху Халиду аль-Хамаду ас-Сабаху сформировать новое правительство страны. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

18 января глава государства принял отставку кабинета, но поручил министрам исполнять свои обязанности до создания правительства эмирата.

Предыдущий кабинет был сформирован 14 декабря 2020 года после парламентских выборов в Кувейте. По итогам этих выборов, прошедших в декабре, состав 50-местного Национального собрания обновился на 60%. Уже в январе в соответствии с парламентским запросом, который поддержали 30 депутатов, было принято решение о вызове премьера в Нацсобрание. Тогда парламентарии обвинили Сабаха Халида аль-Хамада ас-Сабаха в подборе неквалифицированных специалистов на министерские посты.