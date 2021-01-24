Эрдоган: Турция увеличила финансирование оборонных проектов в 11 раз за последние пять лет

АНКАРА, 24 января. /ТАСС/. Турция за последние пять лет увеличила финансирование оборонных проектов в 11 раз, сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Только за последние пять лет мы инициировали приблизительно 350 новых проектов. Бюджет составлял $5,5 млрд, но мы увеличили финансирование оборонных проектов в 11 раз, до объема в $60 млрд", - приводит в воскресенье слова турецкого лидера Управление оборонной промышленности Турции.

Между тем накануне состоялась церемония спуска на воду фрегата Istanbul, который был построен в рамках проекта MILGEM (Milli Gemi - "Национальный корабль"). Программа MILGEM началась еще в 1996 году, но из- за недостатка финансирования заключение контракта на создание проекта первого корабля длительное время откладывалось. Церемония спуска первого построенного опытного образца корвета Heybeliada состоялась 2 октября 2008 года.