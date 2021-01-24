Посол Японии заявил о продолжении сотрудничества с РФ на основе экономического плана Абэ

ОРЕНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Россия и Япония продолжают сотрудничество в сфере экономики по плану из восьми пунктов, предложенному бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ в мае 2016 года. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки в преддверии поездки на юбилей основания Оренбургского государственного университета.

"Японо-российское сотрудничество в области экономики развивается в рамках плана сотрудничества из восьми пунктов, который в 2016 году был представлен японской стороной, в широком круге областей, включая медицину, городскую среду, малый и средний бизнес, энергетику, диверсификацию промышленности и повышение производительности, Дальний Восток, передовые технологии и гуманитарные обмены. При этом до настоящего времени частными организациями сформировано более 200 проектов", - сказал посол.

Кодзуки отметил, что стороны обсуждают текущее состояние и дальнейшие перспективы сотрудничества в области экономических отношений и обменов. Площадками для этого в декабре 2020 года стали заседания подкомиссий по торговле и инвестициям и по межрегиональному сотрудничеству межправкомиссии двух стран по торгово-экономическим вопросам, которые прошли в формате видеоконференции.

"Обе стороны приветствовали устойчивый прогресс сотрудничества между Японией и Россией при использовании конференций в формате онлайн в условиях влияния коронавируса нового типа, а также пришли к единому мнению о сотрудничестве в целях дальнейшего укрепления экономических отношений и развития межрегиональных обменов", - подтвердил дипломат.

В последние годы основой для развития экономического сотрудничества Японии и России стал план из восьми пунктов, предложенный Синдзо Абэ в мае 2016 года. Документ подразумевает укрепление отношений в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, а также в области гуманитарных обменов.