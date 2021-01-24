Посол Японии: Год межрегиональных обменов между РФ и Японией собрал более 380 тыс. человек

ОРЕНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Участниками мероприятий в рамках Года межрегиональных обменов между РФ и Японией, который проходил в 2020 году, несмотря на пандемию стали более 380 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки.

"Год межрегиональных обменов начался в 2020 году, и даже в условиях пандемии в его рамках проводятся различные мероприятия, в том числе в онлайн-формате. С момента старта Года межрегиональных обменов в январе прошлого года японской стороной осуществлено более 140 проектов, и количество участников превысило 380 тыс. человек", - сказал дипломат.

По словам Кодзуки, правительства Японии и России придают очень большое значение межрегиональным обменам. В качестве примера он привел перекрестный Год Японии и России: до 2019 года только в России было проведено более 600 мероприятий, в которых приняли участие более 1,6 млн человек, что внесло большой вклад в дело укрепления взаимопонимания между народами двух стран.

"Используя эту волну обменов и стремясь к расширению их диапазона до самых удаленных уголков Японии и России, лидеры наших двух стран в ходе встречи во время саммита G20 в Осаке в мае 2019 года договорились о проведении Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов", - сказал он.

Посол выразил надежду, что эти усилия продолжатся и будут способствовать значительному росту числа обменов между регионами Японии и России. "К сожалению, из-за распространения новой коронавирусной инфекции церемония открытия Года, которая должна была состоятся в прошлом году на Хоккайдо, была перенесена на более поздний срок. В настоящее время конкретная дата ее проведения обсуждается двумя сторонами, мы намерены провести церемонию на уровне, соответствующем открытию данного Года", - отметил Кодзуки.

Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки посетит Оренбург в связи с празднованием 25-летия со дня основания Оренбургского государственного университета. На базе вуза в 2005 году был создан Японский информационный центр с целью развития научных и культурных связей между Японией и Россией. В ОГУ ежегодно проводится фестиваль "Дни Японии", при поддержке посольства Японии также осуществляются различные культурные проекты и программы обменов. В Японский информационный центр постоянно направляются преподаватели японского языка из Японии.