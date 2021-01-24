Явка на президентских выборах в Португалии к середине дня составила 17%

МАДРИД, 24 января. /ТАСС/. Явка на проходящих в воскресенье президентских выборах в Португалии на 12:00 по местному времени (15:00 мск) составила 17,07%. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны.

На выборах главы государства 2016 года явка к середине дня достигала почти 16%. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (11:00 мск) и будут работать до 19:00 (22:00 мск). На высший государственный пост претендуют семь кандидатов, в том числе действующий лидер республики Марселу Ребелу ди Соуза. Предварительные итоги голосования будут объявлены вскоре после закрытия участков.

Согласно законодательству страны, президент избирается путем всеобщего прямого и тайного голосования сроком на пять лет. 72-летний Ребелу ди Соуза занял пост президента в 2016 году и, согласно опросам общественного мнения, является фаворитом гонки. Если ни один из кандидатов не сумеет получить по итогам волеизъявления более 50% голосов, 14 февраля Португалию ждет второй тур выборов.

Волеизъявление в Португалии проходит во время роста темпов распространения коронавирусной инфекции в стране. Всего в республике с населением более 10 млн человек было выявлено почти 625 тыс. случаев заражения, более 10,1 тыс. пациентов умерли. В преддверии волеизъявления в стране был зафиксирован антирекорд суточного прироста числа заболевших, а также суточный максимум смертей из-за коронавируса. В этой связи власти Португалии приняли ряд мер, чтобы постараться гарантировать безопасное проведение выборов.