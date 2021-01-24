Глава Минздрава ФРГ назвал нового лидера ХДС основным кандидатом в канцлеры

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Заместитель председателя Христианско-демократического союза (ХДС), министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан назвал нового лидера партии Армина Лашета основным кандидатом в канцлеры от консерваторов. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag.

"Армин Лашет руководит нашим ХДС и тем самым является естественным кандидатом в канцлеры", - сказал Шпан, который перед выборами председателя партии, прошедшими 16 января, поддержал Лашета и в итоге стал частью его команды.

Глава Минздрава снова отверг информацию СМИ о том, что он рассматривает вариант выдвижения собственной кандидатуры в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС (Христианско-демократического/Христианско-социального союзов) и зондирует почву на этот счет. "Сегодня я концентрируюсь на преодолении самого серьезного кризиса в области здравоохранения в истории Федеративной Республики", - заметил Шпан.

Предполагается, что именно глава ХДС поведет консерваторов на парламентские выборы в 2021 году. Однако пока не исключается и вариант, который предусматривает разделение должностей, то есть партию может возглавлять один человек, а кандидатом в канцлеры будет выдвинут другой. В марте состоятся выборы в земельные парламенты Баден-Вюртемберга и Рейнланд-Пфальца. Они и станут основной проверкой для нового лидера и, по всей видимости, определят, будет ли Лашет выдвинут в канцлеры или нет. В случае провала консерваторов его могут обвинить в том, что он не способствовал повышению популярности партии, поэтому не годится для того, чтобы повести блок ХДС/ХСС на выборы в Бундестаг.

В такой ситуации может заявить о себе председатель ХСС, премьер Баварии Маркус Зёдер, который зарекомендовал себя как эффективный политик в условиях борьбы с пандемией и которого, по последним опросам общественного мнения, большинство немцев хотело бы видеть преемником Ангелы Меркель на посту канцлера.