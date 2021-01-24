Глава МИД Ирана прибыл в Баку обсуждать Карабах и транзитные коридоры

БАКУ, 24 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в воскресенье с визитом в столицу Азербайджана. Об этом сообщает бакинское агентство Trend.

Приземлившись в Баку, Зариф сообщил, что в повестке запланированных на понедельник переговоров с азербайджанской стороной - Карабах и другие вопросы.

"Будут обсуждаться вопросы, связанные с обеспечением стабильности в Карабахе, восстановлением территорий, а также региональное сотрудничество, в том числе взаимодействие в рамках транспортных коридоров "Север - Юг" и "Юг - Запад", - заявил Зариф.

По словам иранского министра, после переговоров в Баку у него запланированы визиты в Россию, Грузию, Армению и Турцию.