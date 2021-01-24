Президент Португалии лидирует на выборах главы государства после обработки 55% протоколов

МАДРИД, 24 января. /ТАСС/. Действующий президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза лидирует на состоявшихся в воскресенье выборах главы государства после обработки 55,47% протоколов. Соответствующие предварительные результаты объявило МВД страны.

По его информации, действующий президент получает 65,51% голосов. За ним следует лидер крайне правой партии "Хватит" Андре Вентура (12,33%) и юрист и экс-дипломат Ана Гомеш (9,57%). За Виторину Силву проголосовали 3,82% избирателей, Маризу Матиаш - 3,48%, Жоау Феррейру - 3,29%, Тиагу Майан Гонсалвеш - 2%. Таким образом, Ребелу ди Соуза заручается необходимой поддержкой для победы в первом туре выборов.

Президентские выборы в Португалии состоялись на фоне роста темпов распространения коронавирусной инфекции в стране. Всего в республике с населением более 10 млн человек было выявлено более 636 тыс. случаев заражения, свыше 10,4 тыс. пациентов умерли. В преддверии голосования в стране был зафиксирован антирекорд суточного прироста числа заболевших, а также суточный максимум смертей из-за коронавируса. В связи с этим власти Португалии приняли ряд мер, чтобы постараться гарантировать безопасное проведение выборов.

72-летний Ребелу ди Соуза изначально являлся явным фаворитом гонки. Действующий президент родился в 1948 году в Лиссабоне, окончил юридический факультет Лиссабонского университета, там же защитил докторскую диссертацию. В 1974 году присоединился к Социал-демократической партии (СДП), с 1982 по 1983 год занимал пост министра по делам парламента в правительстве Франсишку Пинту Балсемау. В 1989 году боролся за должность мэра Лиссабона.

С 1996 по 1999 год действующий президент страны возглавлял СДП. В течение длительного периода вел еженедельную аналитическую телепрограмму. На выборах 2016 года он одержал победу, получив 52% голосов избирателей.