{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Главы МИД 27 стран Евросоюза обсудят отношения с США при Байдене и арест Навального

Другими темами встречи станут стратегия по предоставлению вакцин соседним странам, сотрудничество ЕС и Великобритании, отношения с Турцией, миграционная ситуация в Боснии и Герцеговине и кризис в Венесуэле

БРЮССЕЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Министры иностранных дел 27 стран - членов Евросоюза проведут в понедельник первое в этом году заседание - оно пройдет в очной форме в Брюсселе, однако по-прежнему без допуска для журналистов в целях борьбы с распространением коронавируса. В центре повестки - арест в Москве Алексея Навального и отношения с США при новом президенте Джозефе Байдене, сообщили накануне в Совете ЕС.

Другими темами встречи министров станут стратегия по предоставлению вакцин соседним странам, сотрудничество ЕС и Великобритании в вопросах внешней политики и безопасности, отношения с Турцией, миграционная ситуация в Боснии и Герцеговине, кризис в Венесуэле.

Арест Навального

"Министры обменяются мнениями по поводу недавнего задержания российского оппозиционного политика Алексея Навального по возвращении в Россию 17 января 2021 года", - сообщили в Совете ЕС.

Как рассказал накануне журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС, глава дипломатии Жозеп Боррель намерен обсудить с министрами развитие ситуации в Москве и подвести итоги. "Цель - подвести итоги. Боррель попытается побеседовать со всеми, чтобы найти общий подход к тому, как мы оцениваем ситуацию и как нам нужно действовать", - отметил он.

На вопрос о том, будут ли обсуждаться возможные новые санкции в отношении РФ, дипломат сказал, что это не исключено. "Будем обсуждать в понедельник. На данный момент от стран-членов нет предложений о новых санкциях", - пояснил он.

Кроме того, источник подчеркнул, что арест Навального вряд ли может повлиять на предстоящий визит главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Россию. "Я не думаю, что ситуация с Навальным повлияет на визит. Как сказал Жозеп Боррель, отношения с Россией намного шире", - отметил он, добавив, что предстоящий визит Борреля в Москву не будет обсуждаться на заседании Совета ЕС. "Как вы знаете, у главы дипломатии есть приглашение. Визит начинает обретать форму. Он не связан с делом Навального", - сообщил он.

Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.

Отношения с США

"Совет ЕС обсудит трансатлантические отношения с целью будущего взаимодействия с новой администрацией после инаугурации Джозефа Байдена в качестве 46-го президента Соединенных Штатов 20 января", - сообщили в Совете ЕС.

Там отметили, что в ходе обсуждения с министрами глава дипломатии ЕС "будет ссылаться на решения, принятые президентом США в первые дни его пребывания в должности, в частности на возвращение к Парижскому соглашению и ВОЗ". "Взаимодействие ЕС с новой администрацией будет основываться на заключениях саммита ЕС в декабре прошлого года, а также должно касаться Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", - добавили там.

Что касается иранской сделки, то, как заявил журналистам представитель ЕС, США не будут принимать участие в совместной комиссии по СВПД, пока не вернутся к соглашению. "США не будут участвовать в работе совместной комиссии до тех пор, пока не вернутся к сделке", - сказал он. При этом дипломат подчеркнул, что предполагается наличие других каналов коммуникации с участием США по этому вопросу.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Коллегия выборщиков 14 декабря 2020 года утвердила результаты голосования, согласно которым победу одержал Байден. 20 января состоялась его инаугурация.

Теги
СШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Боррель, Жозеп
Макрон заявил, что Франция будет сотрудничать с США в рамках ВОЗ в борьбе с пандемией
Президенты Франции и США провели телефонный разговор, в котором подчеркнули решимость в оказании поддержки странам, наиболее страдающим от пандемии
Читать полностью