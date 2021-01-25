В Женеве открывается пятая сессия малой группы Конституционного комитета Сирии

ЖЕНЕВА, 25 января. /ТАСС/. Дискуссия об основополагающих принципах сирийской конституции станет ключевой темой открывающейся в понедельник в Женеве пятой сессии малой группы Конституционного комитета Сирии (ККС). Заседание будет проходить в женевском Дворце Наций до 29 января в закрытом режиме и с соблюдением санитарных правил, действующих в Швейцарии в условиях пандемии COVID-19.

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил на пресс-конференции в пятницу, что будут "обеспечены строжайшие протоколы в сфере здравоохранения и безопасности". Он напомнил, что в соответствии с согласованными правилами процедуры повестка дня предусматривает обсуждение "базовых принципов конституции". По словам эмиссара ООН, после предыдущего заседания, проходившего в Женеве в ноябре - декабре прошлого года, у него сложилось мнение о наличии "потенциала для определенной общей основы" у участников малой группы ККС, а теперь он надеется "увидеть этого больше" в ходе январской сессии.

Педерсен считает, что работа малой группы должна быть "лучше организована и более сфокусирована". По его мнению, в работе следует начать переходить "от подготовки конституционной реформы к ее действительной разработке". В этой связи спецпосланник предложил участникам "рассматривать специфические конституционные вопросы и формулировать положения". Он также выразил надежду, что сопредседатели группы "достигнут соглашения о рабочих планах будущих встреч с ясными повестками дня и темами" для обсуждения.

В состав ККС, сформированного в соответствии с резолюцией, которая была принята 31 января 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога, входят 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданского общества). Малая группа комитета включает 45 человек (по 15 делегатов от каждого из трех сегментов). ККС призван выработать рекомендации по внесению поправок в основной закон республики, после чего в Сирии будут проведены всеобщие выборы под эгидой ООН.