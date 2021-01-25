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Reuters: Байден запретит въезд в США для иностранцев, побывавших недавно в ЮАР

Решение начнет действовать с 30 января

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден введет ограничение на въезд на американскую территорию для большинства иностранцев, побывавших недавно в ЮАР. Как отмечает в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на источники в сфере здравоохранения, соответствующее решение для сдерживания распространения пандемии и нового штамма коронавируса начнет действовать с 30 января.

Кроме того, глава вашингтонской администрации отменит 25 января разрешение своего предшественника Дональда Трампа на въезд для граждан Бразилии, Великобритании, Ирландии и стран Шенгенского соглашения. По данным Reuters, некоторые эксперты опасаются, что существующие вакцины могут быть неэффективны для борьбы с южноафриканским штаммом.

Байден объявил 21 января о введении карантина в отношении всех лиц, прибывающих в США из-за рубежа воздушным транспортом.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, с начала пандемии в США выявлено более 25 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 418 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Теги
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