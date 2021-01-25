Президент Мексики заразился коронавирусом

МЕХИКО, 25 января. /ТАСС/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заразился коронавирусом. Об этом глава латиноамериканского государства сообщил в воскресенье вечером у себя в Twitter .

"С сожалением информирую вас о том, что заражен ковидом, - говорится в записи. - Симптомы легкие, но я уже получаю лечение. Как и всегда, я остаюсь оптимистом". По словам 67-летнего политика, на утренних конференциях его заменит министр внутренних дел Ольга Санчес Кордеро. "Я буду следить за руководством страной из Национального дворца", - добавил он.

Президент Мексики сообщил, что в понедельник проведет запланированные телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Завтра, например, я поговорю по телефону с президентом Владимиром Путиным, потому что <...> существует возможность того, что они отправят нам вакцину "Спутник V", - говорится в записи.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев 21 января в интервью телеканалу "Россия-24" заявил, что фонд ожидает скорой регистрации вакцины "Спутник V" в Мексике.

Эбрард 19 января объявил, что власти латиноамериканской страны намерены приобрести 7,4 млн доз "Спутника V" в период с января по март текущего года. Пока неизвестно, когда мексиканский регулятор может выдать разрешение на использование в республике российского препарата.

В 2020 году несколько членов правительства Мексики, в том числе министр финансов и государственного кредита Артуро Эррера, заразились коронавирусом. Все они выздоровели и вернулись к исполнению служебных обязанностей.